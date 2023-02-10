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التضخم يسجل 12% في روسيا خلال يناير

امرأة تتسوق في محل تجاري في روسيا
11 فبراير 2023 01:10

استقر التضخم في روسيا في يناير عند حوالى 12% على مدى عام، على ما أفادت وكالة "روس ستات" للإحصاءات.
وتشير أرقام، نشرتها الوكالة الجمعة، إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11,77%، بتراجع طفيف جدا عن ديسمبر (11,9%).
وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير.
وفي أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17,8%.
وبحسب التوقعات التي أعلنتها إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، فإن "التضخم السنوي سيراوح بين 5 و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف يناير أن نسبة التضخم "قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%" اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.

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