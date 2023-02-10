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الأمم المتحدة تطلب تمويلاً لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا

الأمم المتحدة تطلب تمويلاً لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا
11 فبراير 2023 02:01

روما (وكالات) 

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طلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.
وقالت الوكالة الأممية، التي تتخذ من روما مقرّاً، إنّ «برنامج الأغذية العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم مساعدة على شكل حصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرّروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا». ويشمل هذا الرقم 284 ألف شخص شُرّدوا أخيراً في سوريا و590 ألف شخص في تركيا، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد حتى الآن 43 ألف شخص في سوريا و73 ألف شخص في تركيا، عبر توفير المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك.
وقالت كورين فليتشر المديرة الإقليمية للبرنامج في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في بيان: «نقدّم بشكل أساسي وجبات ساخنة، وحصصاً جاهزة للاستهلاك وصناديق طعام عائلية لا تحتاج إلى الطهو ويمكن استهلاكها على الفور».
وأضافت: «بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين تضرّروا من الزلزال، فإنّ الطعام من الضروريات الرئيسية وأولويتنا إيصاله بسرعة إلى من يحتاجون إليه».

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