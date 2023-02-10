بولندا تغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع بيلاروسيا

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال قمة الاتحاد الأوروبي
11 فبراير 2023 00:48
أغلقت بولندا إحدى نقاط العبور الحدودية الثلاث مع بيلاروسيا، الجمعة، فيما أشار رئيس الوزراء البولندي إلى قيود جديدة بسبب "التوترات المتزايدة" مع مينسك. وأُغلق معبر "بوبروونيكي" الحدودي ظهرا بالتوقيت المحلي. واكتفت وزارة الداخلية البولندية بالقول إن "أمن البلاد" هو سبب إغلاق هذه النقطة الحدودية وإنها ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. وبحسب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، لا يمكن استبعاد عمليات إغلاق إضافية. وقال لصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل "السبب أن هناك توترات متزايدة مع بيلاروسيا". جاء هذا القرار غداة إصدار محكمة بيلاروسية حكما على الصحفي البولندي-البيلاروسي أندريه بوكزوبوت بالسجن ثماني سنوات. وعقب الحكم، قالت وارسو إنها ستوسع نطاق عقوباتها ضد بيلاروسيا. وقال وزير الداخلية البولندي حينها إنه ستتم إضافة "مسؤولين في بيلاروسيا" إلى قائمة العقوبات السارية.