15 قتيلا بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

قتل خمسة عشرا شخصا في هجوم شنه إرهابيون في منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، على ما أفادت مصادر أمنية اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني إن دورية للدرك والمتطوعين للدفاع عن الوطن "وقعت في كمين في منطقة كومستينغا" ما أدى إلى مقتل سبعة دركيين وثمانية من المتطوعين.

وأكد مصدر أمني ثان الهجوم والحصيلة، موضحا أن الهجوم شنه "حوالى مئة رجل مدججين بالسلاح".

وأضاف "سجلنا مقتل الدركيين منذ الأربعاء" فيما "عثر على جثث المتطوعين لاحقا خلال عمليات التمشيط" التي أجرتها قوات الأمن.

وقال المصدر "سجل أيضا وقوع جرحى نقلوا إلى كايا (مقر منطقة وسط الشمال) وأضرار مادية جسيمة".

وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، تصعيدا في الهجمات الدامية المنسوبة التي تنفذها جماعات إرهابية.

قُتل ثمانية أشخاص بينهم عاملان في منظمة غير حكومية في بوركينا فاسو الأربعاء في هجومين منفصلين نفذهما إرهابيون.

وقضى ستة مدنيين، الاثنين، في هجوم وقع في منطقة وسط الغرب فيما قتل حوالى خمسين شخصا في هجمات متفرقة، بينهم 31 هم 22 مدنيا وتسعة من القوات المسلحة، في بلدة بشمال البلاد.

تواجه بوركينا فاسو، منذ 2015، هجمات إرهابية تنفّذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى، كما أدّت إلى نزوح نحو مليوني شخص. أخبار ذات صلة مالي وغينيا وبوركينا فاسو تطلب إنهاء تعليق عضويتها في «إيكواس» 8 قتلى بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

المصدر: آ ف ب