بايدن يزور بولندا في الذكرى الأولى لبدء أزمة أوكرانيا

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، قبيل الذكرى الأولى للأزمة الحالية في أوكرانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.

وأوضحت جان بيار أن بايدن سيلتقي، في إطار الزيارة، نظيره البولندي أندريه دودا "للتحدث عن تعاوننا الثنائي وجهودنا المشتركة دعما لأوكرانيا وتعزيزا لقدرات الردع في حلف شمال الأطلسي".

كذلك، يلتقي الرئيس الأميركي "مجموعة بوخارست" التي تضم دولا في شرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

سيلقي بايدن خطابا يكرر فيه أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا".

وسئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن احتمال زيارة أوكرانيا، فرد في مؤتمر صحفي أن "لا محطات أخرى يشير إليها". أخبار ذات صلة خبراء لـ«الاتحاد»: الدعم العسكري الغربي يشعل الأزمة الأوكرانية هجوم روسي مكثف على البنى التحتية في أوكرانيا

المصدر: آ ف ب