الولايات المتحدة تسقط جسما طائرا حلّق فوق ألاسكا

أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن "جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض.

ولم يدل الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة الجسم أو مصدره.

وأوضح كيربي أن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".

وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي السبت.

ولفت كيربي إلى أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة.

وتابع "نعتقد أننا سنكون قادرين على انتشال الحطام، لأنه لم يسقط في مجالنا الإقليمي فحسب بل نعتقد أيضا أنه سقط في مياه متجمدة، وبالتالي ستبذل جهود لانتشاله".

وأعطى بايدن أوامر بإسقاط الجسم لأنه شكّل "تهديدا" للملاحة الجوية.

لكن كيربي أشار إلى أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم موضحا "لا نعرف من يملكه، لا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة".

وأرسل الجيش الأميركي طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه و"كان تقدير الطيار أن الجسم لم يكن مأهولا". أخبار ذات صلة النفط يتراجع لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية من فلوريدا.. جو بايدن يتوعد الجمهوريين

المصدر: آ ف ب