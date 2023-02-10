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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 23 ألفاً

عمارات منهارة جراء الزلزال في تركيا
10 فبراير 2023 23:59

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وفقاً لما أعلن في البلدين اليوم الجمعة.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه بأن الحصيلة وصلت في بلاده إلى 20213 قتيلاً.

في سوريا، قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وزارة الصحة اليوم الجمعة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1387.

وفي شمال غرب سوريا، قال مصدر إن الحصيلة وصلت إلى أكثر من 2166.

بذلك، يرتفع مجموع قتلى الزلزال في البلدين إلى 23766 قتيلاً.

ولا تزال هذه الحصيلة المرتفعة مؤقتة لأن العديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض فيما تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشالهم.

ورغم ذلك، تتراجع فرص العثور على ناجين في الركام بعد مرور خمسة أيام على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر.

 

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المصدر: وكالات
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