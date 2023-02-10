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لافروف يعلّق على جولته الأفريقية

لافروف يتحدث أمام دبلوماسيين روس
10 فبراير 2023 22:35

علّق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، على جولته الأفريقية الأخيرة التي قادته إلأى عدد من دول القارة.
وقال لافروف إن جهود الغرب "لعزل" بلاده فشلت تماما وإن موسكو تبني علاقات أقوى مع دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب بلدان أخرى.
وأوضح، لدبلوماسيين روس في حدث استضافته وزارته بعد عودته من جولة في أفريقيا استمرت قرابة أسبوع "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن خطط الغرب لعزل روسيا من خلال فرض حصار علينا أخفقت تماما".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "على الرغم من المخططات المعادية لروسيا التي وضعتها واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نعزز علاقات حسن الجوار بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع أغلبية الدول".
وزار لافروف، خلال جولته الأخيرة، مالي وموريتانيا والسودان إلى جانب العراق. كما زار مؤخرا جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا في خضم الأزمة الأوكرانية الحالية، ما حدا بموسكو إلى السعي لتعزيز علاقاتها مع الصين والهند والدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول التي امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات.

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المصدر: وكالات
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سيرغي لافروف
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