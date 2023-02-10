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هولندا تحاكم 12 امرأة بتهمة الإرهاب والاسترقاق

مخيم الهول البؤرة الأكبر لعائلات مقاتلي التنظيم الإرهابي (أرشيفية)
10 فبراير 2023 21:20

أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم الجمعة، عزمه محاكمة امرأة هولندية، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال استعباد امرأة إيزيدية في 2015.

وستُحاكم المرأة بالإضافة إلى 11 امرأة أخرى أُعدن كلهن إلى هولندا في نوفمبر الماضي من مخيمات في سوريا أقيمت لإيواء عائلات أعضاء تنظيم داعش المتطرف.

وفي ألمانيا المجاورة، أُدين بالفعل بعض الأعضاء السابقين للتنظيم المتشدد بجرائم ارتكبوها، منها الإبادة الجماعية، بحق الإيزيديين.

وقتل تنظيم داعش أكثر من 3000 من الإيزيديين واستعبد 7000 امرأة وفتاة وشرد أغلب الطائفة البالغ عددها 550 ألف نسمة من موطنهم القديم في شمال العراق.

ولم يتحدد بعد موعد للمحاكمة.

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المصدر: وكالات
هولندا
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