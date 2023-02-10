ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا

انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا
10 فبراير 2023 19:09
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية الكبيرة التي ضربت البلاد ارتفع إلى 19388، فيما بلغ عدد المصابين 77711.
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في ملطية، إن الحكومة ستقدم مساعدات إعادة توطين ودعم الإيجارات للأشخاص من المنطقة التي ضربها الزلزال.
وتستمر فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت الأنقاض رغم تراجع فرص العثور على أحياء مع مرور خمسة أيام على الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر.
وطلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.
وقالت الوكالة الأممية، التي تتخذ من روما مقرّاً، إنّ "برنامج الأغذية العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم مساعدة على شكل حصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرّروا من الزلزال".
يشمل هذا الرقم 284 ألف شخص شُرّدوا في سوريا و590 ألف شخص في تركيا، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.
وأحدث زلزال عنيف دماراً هائلاً في هذين البلدَين قبل خمسة أيام، مودياً بـ22 ألف شخص، وفقاً لحصيلة غير نهائية حتى الآن.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد حتى الآن 43 ألف شخص في سوريا و73 ألف شخص في تركيا، عبر توفير المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك.
وقالت كورين فليتشر المديرة الإقليمية للبرنامج في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في بيان "نقدّم بشكل أساسي وجبات ساخنة، وحصصاً جاهزة للاستهلاك وصناديق طعام عائلية لا تحتاج إلى الطهو ويمكن استهلاكها على الفور".
وأضافت "بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين تضرّروا من الزلزال، فإنّ الطعام إحدى الضروريات الرئيسية وأولويتنا إيصاله بسرعة إلى من يحتاجون إليه".