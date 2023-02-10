ألمانيا تدرس منح تأشيرات لضحايا زلزال سوريا وتركيا

تتطلع الحكومة الألمانية إلى إيجاد "حل عملي" لمنح تأشيرات للناجين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا. ودعا نواب برلمانيون على المستوى الاتحادي والولايات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إتاحة إمكانية للمتضررين يمكنهم من خلالها العثور على سكن مع أقاربهم في ألمانيا على المدى القصير وبدون بيروقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن الأفراد المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، بصفتهم مواطنين من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة التنقل الحر شينجن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين إنها تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية الألمانية "لتمكين إيجاد حل عملي بسرعة كبيرة في هذه الحالات"، موضحة أن العديد من أفراد الجالية التركية في ألمانيا يريدون استقبال الأقارب المتضررين مؤقتا، وقالت: "مهمتنا الآن هي أن نرى كيف يمكننا جعل ذلك ممكنا"، مشيرة إلى أنه ليس بالإمكان الآن تقديم تسهيلات للحصول على التأشيرة، موضحة أن هناك عددا غير قليل من الجوانب التي يجب مراعاتها، مثل ما إذا كان المتضررون لا يزال لديهم جواز سفر وكيف يمكنهم الحصول على تأشيرة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارتين تتشاوران لإيجاد "حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان". وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن المواعيد المؤكدة في مركز طلبات التأشيرة في غازي عنتاب لا تزال سارية رغم تضرر المركز نفسه بالزلزال.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إتمام إجراءات القابلات والمواعيد في مركز آخر في تركيا. وفي ضوء إغلاق السفارة في دمشق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء للسفارات في بيروت أو الأردن أو إسطنبول، على سبيل المثال.