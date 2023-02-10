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أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات الصواريخ

جندي أوكراني يطلق قذيفة
10 فبراير 2023 18:07

قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 61 صاروخا، اليوم الجمعة، من أصل 71.
وكتب سلاح الجو، عبر تطبيق "تلغرام"، أن الصواريخ كانت من أنواع "إكس-101" و"إكس-555" و"كاليبر"، مضيفا "دمرت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية 61 صاروخا من الصواريخ الموجهة".
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن 50 صاروخا أطلقت على أوكرانيا أسقط معظمها.
وكتب شميهال على تطبيق المراسلة تلغرام "محاولة أخرى (اليوم الجمعة) لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه".
وقال سلاح الجو الأوكراني إن ثماني قنابل استراتيجية من نوع "تو-95إم.إس" استخدمت، وإن الصواريخ "إكس-101" و"إكس-555" أطلقت من بحر قزوين.

 

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