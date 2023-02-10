المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور حلب اليوم

يعتزم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، زيارة مدينة حلب السورية، اليوم الجمعة، في أعقاب الزلازل التي وقعت هذا الأسبوع، طبقا لرئيس مكتبه في جنيف.

وذكرت المنظمة أن طائرة شحن، محملة بإمدادات طبية، وصلت إلى دمشق، وتم نقل الإمدادات إلى المنطقة المتضررة من الزلزال، في شمال غربي البلاد. وذكرت المنظمة أن من المقرر أن تقلع طائرتا شحن أخريين، محملتين بمواد إغاثة ، بحلول بعد غد الأحد، على متنهما إمدادات كافية لـ400 ألف شخص. واسفر زلزالان ضربا جنوب تركيا وشمالي سوريا عن آلاف الوفيات والإصابات وانهيار آلاف المباني.