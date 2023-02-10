إنقاذ امرأة في تركيا بعد قضائها 100 ساعة تحت الأنقاض

أنقذ فريق إغاثة ألماني امرأة الجمعة في كيريخان في تركيا، بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 21700 شخص.

وأكدت منظمة "آي إس أي أر" الألمانية غير الحكومية على تويتر أن "فريق إغاثة استغرق 50 ساعة لشق طريق عبر الركام للوصول إلى هذه المرأة".

وتبلغ المرأة 40 عاماً، واسمها زينب، ووضعت في عهدة أطباء "على الفور"، وحالتها "مستقرة"، وفقاً للمنظمة.

وأكد الفريق الألماني أنه تمكن من إمداد المرأة بالماء وعصير الفاكهة باستخدام أنبوب، ومن التواصل معها من خلال بئر صغيرة.

وقال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية ستيفان هاين لوكالة فرانس برس إن "عملية الانقاذ كانت معقدة جداً لأنّ الممر كان ضيقاً جداً"، مؤكداً أنّ "العمل تم بالسنتيمتر باستخدام كسارات صخور".

وأضاف "بقيت المرأة على بطنها لفترة طويلة، بالقرب من أقاربها المتوفين".

وأكد العضو في المنظمة غير الحكومية المتخصصة بمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية "بالنسبة لنا أيضًا، كان هذا التدخل فريدًا".

وأضاف "لم يسبق لنا التواصل مع شخص تحت الأنقاض لفترة طويلة إلى هذا الحد".

وصمدت هذه الضحية لفترة تخطت 72 ساعة التي يعتبرها الخبراء حاسمة للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

ويتم إنقاذ أكثر من 90 بالمئة من الناجين من الزلزال في غضون ثلاثة أيام من وقوع الكارثة. وقد تتفاوت هذه المدة إلى حد كبير جراء الطقس وتواتر الهزات الارتدادية وسرعة وصول المساعدات إلى مكان الحادث.