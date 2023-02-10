إخماد النيران في ميناء إسكندرون بتركيا

قالت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الجمعة إنه جرى إخماد حريق في ميناء إسكندرون واستؤنفت العمليات البحرية في المنطقة، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

وأضافت أنه يجري الفصل بين أكثر من ألف حاوية اشتعلت فيها النيران وستبدأ إعادة تأهيل الميناء بسرعة.

وقال مصدر بالميناء إن الدخان لا يزال يتصاعد مع استمرار عمليات التبريد.

وأضاف المصدر "تم إطفاء الحريق بالكامل لكن الدخان يتصاعد. باستثناء وقوع حدث غير عادي، يبدو أنه لا توجد فرصة لنشوب الحريق مرة أخرى لكن عمليات التبريد ستستمر ثلاثة أيام أخرى".