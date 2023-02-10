السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخماد النيران في ميناء إسكندرون بتركيا

إخماد النيران في ميناء إسكندرون بتركيا
10 فبراير 2023 16:37

قالت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الجمعة إنه جرى إخماد حريق في ميناء إسكندرون واستؤنفت العمليات البحرية في المنطقة، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.
وأضافت أنه يجري الفصل بين أكثر من ألف حاوية اشتعلت فيها النيران وستبدأ إعادة تأهيل الميناء بسرعة.
وقال مصدر بالميناء إن الدخان لا يزال يتصاعد مع استمرار عمليات التبريد.
وأضاف المصدر "تم إطفاء الحريق بالكامل لكن الدخان يتصاعد. باستثناء وقوع حدث غير عادي، يبدو أنه لا توجد فرصة لنشوب الحريق مرة أخرى لكن عمليات التبريد ستستمر ثلاثة أيام أخرى".

أخبار ذات صلة
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
«رب أستودعك أبي».. رسالة طفلة سورية قبل موتها تحت الأنقاض
المصدر: رويترز
تركيا
حريق
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©