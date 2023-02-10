الرئيس العراقي يؤكد في اتصال هاتفي لأردوغان تضامن بلاده مع تركيا

أجرى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، إتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أن "رئيس الجمهورية قدم تعازيه ومواساته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعرب الرئيس العراقي خلال الاتصال عن "تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال". وبدوره، عبر الرئيس التركي عن" خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد اللطيف جمال، وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا إثر كارثة الزلزال". يُذكر أن عدد قتلى الزلازل التي دمرت مساحات شاسعة من تركيا وسوريا وصل إلى 21 ألف شخص بحلول اليوم الجمعة.