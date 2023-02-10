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اليابان ترسل مساعدات طارئة إلى سوريا في أعقاب الزلازل الكبيرة

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال
10 فبراير 2023 15:07

أعلن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا أن حكومة بلاده أرسلت مواد إغاثة طارئة إلى سوريا بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون آثار الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا المنطقة يوم الإثنين وتشمل بطانيات وفرشات نوم وأغطية وخياما.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: هذه المساعدة جاءت بناء على طلب سوريا وسوف تُقدمها اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدُّوَليّ (جايكا). 

وأضاف: بعد معاناة اليابان من الكوارث الزلزالية نفسها فإنها تتفهم وتتعاطف مع الضحايا . .اليابان قررت تقديم هذه المساعدات الطارئة لدعم الضحايا من وجهة نظر إنسانية.

وقال الوزير الياباني، "يمكننا أن نتخيل مدى المعاناة وحجم الدمار الذي خلفته الزلازل. سوف نواصل دعم  الضحايا واليابان على استعداد لتقديم أقصى قدر من الدعم لتركيا وسوريا. أود أن أتقدم بأحر التعازي بأولئك الذين فقدوا حياتهم ولعائلاتهم الثكلى في تركيا وسوريا."

 

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