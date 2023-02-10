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دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أرشيفية
10 فبراير 2023 12:33

قال شهود من رويترز ومسؤولون إن دوي انفجارات ترددت في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها اليوم الجمعة.
وأفادت إدارة مدينة كييف بأن قوات الدفاع الجوي تنشط في العاصمة.

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المصدر: رويترز
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