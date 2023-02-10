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شولتس: مشاركة زيلينسكي في القمة الأوروبية أثرت في الجميع

شولتس
10 فبراير 2023 13:43

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه لحظة عاطفية للغاية.

وقال شولتس بعد انتهاء القمة في بروكسل: "المشاركة الشخصية في هذا المجلس الأوروبي أثرت في كل من رأيته هناك"، مضيفا أنه كثيرا ما يُجرى التحدث مع زيلينسكي، لكن حقيقة ظهوره في بروكسل قبل وقت قصير من الذكرى السنوية لبدء الأزمة كانت شيئا مميزا.

وقال شولتس: "هذا أيضا رمز لإرادة الأوكرانيين في المقاومة وإشارة قوية إلى أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا متضافران"، مؤكدا أنه يمكن للجميع في أوكرانيا أن يعتمدوا على أنه سيُجرى دعمهم "طالما كان ذلك ضروريا".

 

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المصدر: وكالات
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أولاف شولتس
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