كوريا الجنوبية تستأنف إصدار تأشيرات للوافدين من الصين
أرشيفية
10 فبراير 2023 12:23
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين من الصين، غدا السبت.
وأعلن كيم سيونج-هو، أحد المسؤولين البارزين في "المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة" القرار اليوم الجمعة، قائلا إن نسبة المسافرين، من الدولة المجاورة، التي أظهرت الاختبارات إصابتهم بكوفيد19-، قد انخفضت إلى نطاق واحد بالمئة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وأضاف أنه تبددت المخاوف بشأن الإصابات بمتحور فرعي، والتي تشمل الوافدين من الصين، أيضا. وتعتزم الحكومة أيضا التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الإضافية الباقية، بالنسبة للوافدين من الصين، اعتمادا على الوضع.
كانت سول قد فرضت أوائل الشهر الماضي، قيود دخول أكثر صرامة على الوافدين من الصين، في أعقاب عودة ظهور الجائحة في البلاد، بما في ذلك تعليق إصدار تأشيرات، قصيرة الأجل، عبر بعثاتها الدبلوماسية.
وردت الصين بإجراءات مماثلة، ضد المسافرين من كوريا الجنوبية. كان مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية وعضو المكتب السياسي الصيني، وانج يي، وقد أبلغ في مطلع الشهر الجاري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الزائر، تشابا كوروسي، إن اقتصاد البلاد ومجتمعها عادا إلى طبيعتهما بعد التغلب على التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.