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ضمن"الفارس الشهم 2".. فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل البحث عن ناجين من زلزال تركيا

ضمن"الفارس الشهم 2".. فريق الإنقاذ الإماراتي يواصل البحث عن ناجين من زلزال تركيا
10 فبراير 2023 10:48

واصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية "الفارس الشهم 2" أعماله الإغاثية في تركيا ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

واستمر الفريق في تنفيذ مهامه بتركيا والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض ، فيما يتوزع على ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات "وام" فريق الإمارات للبحث والانقاذ خلال عملية البحث عن ناجين من الزلزال.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.

ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت أول أمس عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة مكونة من "أم وابن وابنتين" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

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المصدر: وام
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