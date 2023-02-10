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مأساة بلدة سورية هجرها كل سكانها بعد الزلزال!

رجل يقف على أنقاض المباني المتضررة ، في أعقاب الزلزال ، في بلدة جندريس
10 فبراير 2023 08:19

قال سكان بلدة التلول الصغيرة القريبة من الحدود التركية بشمال غرب سوريا، إن بلدتهم أصبحت شبه خالية بعد الزلزال الشديد الذي وقع يوم الاثنين والفيضان الذي تلاه نتيجة تصدع سد صغير.

وقال ثلاثة من السكان لرويترز إن الزلزال أسفر عن سقوط ما بين 35 و40 قتيلا وإن معظم المباني أصبحت إما مدمرة أو لحقت بها أضرار في البلدة الصغيرة التي تعانق الحدود ويفصلها نهر العاصي عن تركيا.

وقال عبد الرحمن الجاسم، من أهالي التلول، إن السكان اكتشفوا في أعقاب الزلزال شقوقا في سد صغير قريب وحاولوا صد المياه بأكياس الرمل.

لكن الأمطار الغزيرة، التي عرقلت أيضا جهود الإغاثة من الزلزال في جميع أنحاء المنطقة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر.

وقال الجاسم: في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، انهار السد وفاضت مياهه لتغمر الحقول والمنازل بالمياه حتى مستوى الركبة.
وأضاف "النساء والأطفال يعيشون الآن تحت أشجار الزيتون لا يملكون شيئا.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 3200 في سوريا، يقيم ما يقرب من 2000 منهم في شمال غرب.

وقال فراس عزيز حواش الذي يعيش في البلدة منذ زمن طويل إن حوالي 500 أسرة نزحت بسبب الفيضانات.
وأضاف "المياه تغمر البيوت الآن.. لم يبق أحد في البلدة. لا يمكن لأحد أن يعيش هناك بعد الآن. هذه مأساة".

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المصدر: رويترز
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