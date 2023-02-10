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من فلوريدا.. جو بايدن يتوعد الجمهوريين

الرئيس الأمريكي جو بايدن يشير من مطار تامبا الدولي في تامبا ، فلوريدا
10 فبراير 2023 07:58

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا الخميس بأنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية. واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين.

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