السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البنك الدولي يقدم 1.78 مليار دولار لتركيا للتعافي من آثار الزلزال

أنقاض مباني منهارة في أديامان بتركيا
10 فبراير 2023 07:44

تعهد البنك الدولي يوم الخميس بتقديم 78ر1 مليار دولار للمساعدة في جهود الإغاثة والتعافي من آثار الزلزال في تركيا.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه"بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي، نعرب عن أعمق تعازينا لشعبي تركيا وسوريا على الخسارة الفادحة التي تكبدتاها نتيجة الزلازل المدمرة".

وتابع "نحن نقدم مساعدة فورية ونعد تقييما سريعا للاحتياجات العاجلة والهائلة على الأرض. سيحدد هذا المجالات ذات الأولوية لتعافي البلاد وإعادة إعمارها بينما نعد عمليات لدعم تلك الاحتياجات"

وقال إنه سيجري تقديم مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مشروعين قائمين في تركيا، بينما سيجري تقديم مليار دولار في عمليات ستستخدم لدعم الأشخاص المتضررين.

أخبار ذات صلة
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
«رب أستودعك أبي».. رسالة طفلة سورية قبل موتها تحت الأنقاض
المصدر: د ب أ
تركيا
البنك الدولي
سوريا
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©