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روسيا ترد على احتمال توفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
10 فبراير 2023 01:38

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الأوكرانيين هم الذين سيعانون إذا أرسلت بريطانيا أو دول غربية أخرى طائرات مقاتلة إلى كييف، وإن الخط الفاصل بين التدخل الغربي غير المباشر والمباشر في الأزمة الأوكرانية يتلاشى.
وأضاف بيسكوف أن مثل هذه الإجراءات "تؤدي إلى تصعيد التوتر وإطالة أمد الصراع وتجعل الصراع أكثر إيلاما لأوكرانيا".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه سمع من عدد من قادة الاتحاد الأوروبي في قمة أنهم مستعدون لتزويد كييف بطائرات مقاتلة وأسلحة بعيدة المدى تصل إلى العمق الروسي.
وقال شارل ميشيل، الذي ترأس القمة، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقديم "القدر الأقصى" من الدعم لأوكرانيا، موضحا "نتفهم أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون لها أهمية بالغة".
وأضاف ميشيل "المدفعية والذخائر وأنظمة الدفاع... لقد أخبرتنا بالضبط بما تحتاجه وما تحتاجه الآن".
ورفضت الدول الغربية، التي زودت أوكرانيا بالأسلحة حتى الآن، إرسال طائرات مقاتلة أو أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أعماق روسيا. لكن الفكر بدأ يتغير فيما يبدو خلال جولة زيلينسكي الأوروبية، التي بدأت الأربعاء بلقاء في العاصمة لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ثم عشاء في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
ووعد سوناك بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متقدمة لحلف شمال الأطلسي. ولم يعرض رئيس الوزراء البريطاني تزويد أوكرانيا بالطائرات، لكنه قال إنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة.

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المصدر: رويترز
طائرات مقاتلة
صواريخ بعيدة المدى
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