المتحدث باسم الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات وألمانيا تربطهما شراكة استراتيجية قوية

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

وصف دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدير المركز الألماني للإعلام، العلاقات الإماراتية الألمانية بالاستراتيجية في شتى المجالات، مؤكداً على المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما المكافحة المستمرة لتنظيم «داعش» الإرهابي، في إطار التحالف الدولي.

وأكد كوميتات أن ألمانيا ترتبط منذ فترة طويلة بعلاقات متينة مع منطقة الخليج، لاسيما دولة الإمارات، فهي شريك استراتيجي في مجالات شتى، لاسيما في قطاع الطاقة.

وأضاف: «كانت ألمانيا أيضاً مُمثلة بجناح خاص في معرض إكسبو، إضافة إلى ذلك كانت أيضًا الدولة الضَيفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

وتابع: «على الصعيد الدولي أيضاً، هناك العديد من المصالح المشتركة بين ألمانيا والإمارات، مثل المكافحة المستمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش».

وحول الأزمة الأوكرانية، ذكر كوميتات أن ألمانيا تدعم أوكرانيا بعدة طرق في مواجهتها مع روسيا، اقتصادياً ومن خلال المساعدات الإنسانية، وكذلك عسكرياً.

وأضاف: «بشكل عام، نحن تقريباً ثاني أكبر داعم دولي لأوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة، فقد أعلنت الحكومة الألمانية في الفترة الماضية، أنها ستسلم أيضاً دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، وأنها ستوافق على تسليم المزيد من هذه الدبابات من دول ثالثة».

وأوضح أنه في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، في شهر فبراير الماضي، اتخذت الحكومة الألمانية إجراءات لتقليص حصة الغاز الروسي في مزيج الطاقة الألماني.

وأضاف: «قبل عام كانت حصة الغاز الروسي في ألمانيا أكثر من 50 في المئة، ولكن الآن تحصل ألمانيا على كميات أكبر بكثير من الغاز من جيرانها، مثل هولندا والنرويج؛ وكذلك عبر الغاز الطبيعي المُسال، ومن مناطق أخرى أيضًا».

وتابع: «لا تشتري ألمانيا حالياً أي غاز من روسيا على الإطلاق».

وحول ما يثار حول أن التسليح الأميركي والأوروبي لأوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من الحشد الروسي وتصعيد الأزمة، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: إن ألمانيا ليست لديها مصلحة في تفاقم الوضع وأن المصلحة هي ضمان أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها على أراضيها، ودعا روسيا إلى إنهاء الصراع.

وفي هذه الأثناء، أشار كوميتات إلى أن بلاده تدعم انضمام السويد إلى حلف الناتو، وقد صدقت على طلب انضمام السويد في وقت قياسي.

وقال: «نحن بحاجة إلى تحالف قوي وموحد، ويمكن لهذه الدول، التي هي بالفعل أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بالفعل شركاء سياسيون مقربون جداً لنا في العديد من المجالات، أن تُسهم في ذلك»، نافياً وجود مخاوف من حدوث انهيار لحلف الناتو خلال الفترة المقبلة.