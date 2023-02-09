قادة أوروبيون يتعهدون بتقديم أسلحة قتالية لأوكرانيا
آثار قصف على مدينة بخموت الأوكرانية
10 فبراير 2023 01:24
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه سمع من عدد من قادة الاتحاد الأوروبي في قمة أنهم مستعدون لتزويد كييف بطائرات مقاتلة. ولم يسهب زيلينسكي في تفاصيل بشأن التعهدات ولم يرد تأكيد على الفور من أي دولة أوروبية. لكن تصريحاته جاءت وسط مؤشرات خلال جولة أوروبية على أن هناك دولا تقترب من رفع أحد المحرمات الرئيسية في المساعدات العسكرية لكييف منذ بداية الأزمة الحالية. وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي "ستظل أوروبا معنا. سمعت من عدد من الزعماء الأوروبيين... عن الاستعداد لتزويدنا بما يلزمنا من الأسلحة والدعم بما في ذلك الطائرات". وأضاف "أجري حاليا عددا من المحادثات الثنائية، سنقوم بإثارة قضية الطائرات المقاتلة والطائرات الأخرى". ونشر أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن مسألة الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المقاتلة لأوكرانيا "تم حلها" وأن التفاصيل ستأتي لاحقا. لكنه عدل التدوينة بعد ذلك ليجعلها أقل تأكيدا، وغير الصياغة ليقول إن المشكلة "قد يتم حلها". وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس ازيلينسكي للتلفزيون الأوكراني "نجري محادثات مكثفة للغاية. سنحصل قريبا على تفهم لوجستي عن متى وأين وكيف يمكننا الحصول على الأدوات (الطائرات والأسلحة بعيدة المدى) بالإضافة إلى معدات مدرعة". ورفضت الدول الغربية، التي زودت أوكرانيا بالأسلحة حتى الآن، إرسال طائرات مقاتلة أو أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أعماق روسيا. لكن الفكر بدأ يتغير فيما يبدو خلال جولة زيلينسكي الأوروبية، التي بدأت الأربعاء بلقاء في العاصمة لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ثم عشاء في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. ووعد سوناك بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة متقدمة لحلف شمال الأطلسي. ولم يعرض رئيس الوزراء البريطاني تزويد أوكرانيا بالطائرات، لكنه قال إنه لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة. وقال زيلينسكي إن بعض ما وعده به ماكرون وشولتس في باريس ما زال سرا. وقال "هناك اتفاقات معينة ليست معلنة لكنها إيجابية. لا أريد أن أجعل روسيا الاتحادية في وضع استعداد".