الرئاسي الليبي يبحث مع الأحزاب دعم المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، تطورات الأوضاع في ليبيا، ودعم المصالحة ومساعي الخروج من الأزمة السياسية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح أن اللقاء تمحور «حول دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بليبيا لبر الأمان، عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف».

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف القوى والجهات المحلية من أجل البحث عن سبل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، وسبق أن عقد اجتماعات مع رؤساء الأحزاب من أجل حشد الدعم للعملية السياسية.

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، انفتاح حكومته على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في تنفيذ الانتخابات، مؤكداً دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، والضغط الإيجابي الذي تمارسه المنظمة الأممية لإصدار الأساس القانوني للانتخابات.

إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية يوسف الفارسي، أن الدعوات الراهنة لإجراء الانتخابات الليبية سواء محلياً أو دولياً مهمة، لكنها تتطلب خطوات حقيقية وواقعية كي يتم إجراؤها في مناخ ملائم، مشدداً على ضرورة معالجة الوضع الأمني في ظل انتشار ميليشيات مسلحة ومرتزقة أجانب يجب تفكيكها وإخراجها من البلاد قبل إجراء الانتخابات.

وأوضح، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه لن تكون هناك انتخابات في ظل الفوضى العارمة وعدم استقرار الوضع الأمني والتدخلات الخارجية من دول إقليمية في الشأن الداخلي الليبي، مشدداً على أن المشكلة تكمن في عدم وجود ضمانات حقيقية كي تقبل الأطراف كافة بنتائج الانتخابات الرئاسية حال إجراءها في البلاد، داعياً إلى ضرورة إعطاء فرصة للأطراف الفاعلة بتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ليتم تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

في بنغازي، أكّد مجلسا النواب والدولة، على ضرورة إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة من مبدأ المسؤولية التضامنية، إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات لتوحيد المشهد السياسي والسلطة التنفيذية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب الليبي فوزي النويري، والنائب الثاني الهادي الصغير مع النائب الأول بمجلس الدولة ناجي مختار، بمقر مجلس النواب في بنغازي.

وأوضح البرلمان الليبي أن اللقاء يأتي تأكيداً على التواصل بين المجلسين وإلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.