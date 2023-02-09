فرنسا ترحّل 1000 مهاجر غير شرعي

باريس (وكالات)

أدرجت وزارة الداخلية الفرنسية 704 مهاجرين غير شرعيين على لائحة الأجانب الذين تمّ ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وينبغي عدم عودتهم نهائياً إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يخضع 256 شخصاً آخر لإجراءات مماثلة بسبب الاشتباه في تطرّفهم وتصنيفهم خطراً أمنياً.

وأعلنت الوزارة أنه تمّ إرسال هويات وبيانات المبعدين إلى فرق الشرطة المسؤولة عن مُراقبة الحدود الأوروبية.

وتمّ تسجيل جميع المُبعدين الـ 960 في التقرير الخاص بمنع التطرّف الإرهابي لضمان عدم عودتهم، وبشكل خاص من خلال حظر إداري نهائي على دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عبر إدراج أسمائهم في ملف الأشخاص المطلوبين، بحيث يمتد ذلك إلى كافة حدود منطقة شنغن التي تضم 26 دولة، خاصة مع بدء تطبيق نظام جديد للتسجيل والتفتيش بدءاً من مايو القادم.