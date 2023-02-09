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بريطانيا.. رجال الإطفاء يوقفون دعوة للإضراب

عمال رعاية صحية مضربون خارج محطة كارديف للإسعاف في بريطانيا (رويترز)
10 فبراير 2023 01:46

لندن (وكالات) 

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أوقف رجال الإطفاء في بريطانيا تهديداً بتنظيم إضرابات بعدما حصلوا على عرض أفضل بشأن زيادة الأجور، في بارقة أمل نادرة لعلاقات العمل الصناعي في بريطانيا. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس، نقلاً عن نقابة فرق الإطفاء أن أعضاء النقابة سيصوتون على زيادة في الأجور نسبتها 7%، يعود تاريخها إلى الصيف الماضي، وزيادة أخرى بنسبة 5%، تُطبق اعتباراً من  يوليو المقبل. 
وقالت الوكالة إنه عُرض عليهم العام الماضي زيادة «مهينة» بنسبة بلغت 2%، فيما كانت النقابة هددت بالإعلان عن مواعيد للإضراب إذا لم يتم تقديم عرض مقبول في مفاوضات يوم أمس الأول. 
وأضرب مئات الآلاف من العمال في بريطانيا، احتجاجاً على زيادات الأجور التي لا تصل إلى مستوى معدل التضخم بالبلاد، والذي يظل فوق 10%. 
في غضون ذلك، واصل أمس أخصائيو العلاج الطبيعي الإضراب بهيئة الصحة الوطنية، بينما يضرب عمال الإسعاف عن العمل مجدداً اليوم، في حين ينظم سائقو القطارات والممرضات وموظفو الخدمة المدنية وعاملون آخرون بالقطاع العام احتجاجات حاشدة.

بريطانيا
رجال الإطفاء
الإضرابات العمالية
الإضرابات
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