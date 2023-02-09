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فيضانات «قوية» تجتاح مدينة إيطالية

فيضانات «قوية» تجتاح مدينة إيطالية
10 فبراير 2023 01:46

روما (وكالات)

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غمرت المياه شوارع منطقة سكاليتا زانكليا التابعة لميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية، مخلفة خسائر مادية كبيرة.
ورصدت فيضانات قوية تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زانكليا.
وعبر سكان المنطقة عن غضبهم من المسؤولين، قائلين إن البنية التحتية في سكاليتا زانكليا ليست مستعدة لهذا النوع من الفيضانات.
وأشاروا إلى أن «الفيضان الرهيب الذي ضرب المنطقة في عام 2009 لم يعلمنا شيئاً». وذكر خبراء أن العواصف العنيفة أدت إلى موجة من الفيضانات على ساحل صقلية الشرقية، مشيرين إلى أن منطقة ميسينا هي حالياً الأكثر تضرراً. وسكاليتا زانكليا هي منطقة في مدينة ميسينا الحضرية في جزيرة صقلية، وتقع على بعد 180 كيلومتراً من باليرمو.

فيضانات
إيطاليا
جزيرة صقلية
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