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زلزال تركيا.. دموع الفرح تنساب من عيون رجال الإنقاذ بعد العثور على ناجين

خلال عمليات الإنقاذ
10 فبراير 2023 01:46

إسطنبول (وكالات) 

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أنقذ عمال الطوارئ في تركيا أماً وطفليها بعدما قضوا نحو 78 ساعة تحت أنقاض منزلهم في محافظة كهرمان مرعش، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وعانق رجال الإنقاذ بعضهم بعضاً بعد نجاح المهمة، وقال أحدهم لشبكة «سي إن إن ترك» إنه سعيد بشأن «النجاح الصغير». 
وأضاف أنهم عملوا لـ15 ساعة لتحرير الأسرة. ويسابق رجال الإنقاذ الزمن، حيث إن فرص العثور على مزيد من الناجين تتضاءل مع مرور كل ساعة منذ الزلزال. 
وتقول الحكومة التركية إن أكثر من 100 ألف فرد إنقاذ يمارسون عملهم بالاستعانة بكلاب بحث. 
وقالت شبكة «تي ار تي وورلد»: إنه جرى إنقاذ رضيع من مبنى منهار في محافظة هاتاي، مساء أمس الأول، بعد 68 ساعة من الزلزال الأول والأكبر. 
وبعد ساعات لاحقة، جرى العثور على رجل حي تحت أنقاض نفس المنزل. ويعتقد أنه والد الطفل. وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين من تحت أنقاض منزل منهار في وسط مدينة غازي عنتاب أمس. وعمت الفرحة المنقذين وانهمرت دموع الفرح من عيون الكثيرين منهم. 
وقال أحدهم: «نأمل حدوث المزيد من المعجزات». وتقلل درجات الحرارة التي وصلت إلى تحت الصفر فرص تحقيق المزيد من قصص النجاح لفرق الإنقاذ. وحتى الآن، ورغم صعوبة الأحوال الجوية، تمكن رجال الإنقاذ في تركيا من انتشال نحو ثمانية آلاف شخص أحياء.

الزلزال المدمر
زلزال
تركيا
زلزال تركيا
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