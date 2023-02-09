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عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا يتجاوز عتبة 20 ألفاً

استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض في تركيا
9 فبراير 2023 23:25

استمر عداد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين في الارتفاع متجاوزا عتبة العشرين ألف قتيل، اليوم الخميس.
قضى أكثر من 20 ألف شخص جراء الكارثة، بحسب حصيلة رسمية صادرة في البلدين.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ارتفاع عدد القتلى إلى 17406.
فيما أحصيت 3317 جثة في سوريا بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية.
بذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و723.
وأضاف قوجه أن عدد المصابين بلع نحو 72 ألف شخص.
وتستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. إلا أن الخبراء يخشون من تضاؤل الفرص في العثور على ناجين بعد أكثر من ثلاثة أيام على الكارثة.

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