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روسيا تدلي بتصريحات بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
9 فبراير 2023 23:03

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها مستعدة لمواصلة العمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة «روس أتوم» في العاصمة الروسية موسكو مع رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في العام الماضي. وتعرضت لقصف متكرر، تتبادل موسكو وكييف اللوم بشأنه.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وقالت روس أتوم «تحدث رافاييل جروسي لتعزيز مبادرته بشأن إنشاء منطقة لضمان السلامة النووية والمادية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية».

وأضافت الشركة «عبّر أليكسي ليخاتشيف (الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم) عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل على تنفيذ مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

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المصدر: رويترز
زابوريجيا
محطة زابوريجيا النووية
السلامة
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