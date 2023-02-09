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زيلينسكي يناقش مع الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بمقاتلات

زيلينسكي يناقش مع الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بمقاتلات
9 فبراير 2023 19:48

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إنه سيثير مسألة تزويد أوكرانيا بمقاتلات في محادثاته مع مختلف قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال زيلينسكي، قبل مشاورات خاصة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي على هامش قمة التكتل التي يحضرها،:"لقد سمعت عن الاستعداد لتزويدنا بالأسلحة والدعم اللازمين،ومن بين ذلك المقاتلات".

ولم يكشف زيلنسكي أية تفاصيل عن القادة الذين سيلتقي بهم.  وفي كلمته أمام جميع رؤساء الدول والحكومات الـ 27 ، دعا زيلينسكي إلى تسليم الأسلحة الموعودة بالفعل بشكل أسرع.

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وقال زيلينسكي :"ينبغي علينا تعزيز ديناميات تعاوننا، ويتعين أن نفعل ذلك بشكل أسرع من المعتدي". كانت السفارة الروسية في المملكة المتحدة قد حذرت في بيان أمس الأربعاء من أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا ستكون له "عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره".

وأضافت السفارة الروسية: "لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني". وكان مسؤولون روس قد قالوا أن تزويد أوكرانيا بمعدات قتالية ثقيلة لن يغير مسار الحرب وسيكون لهذه الخطوة عواقب كارثية على العالم.

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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