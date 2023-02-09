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ارتفاع كبير لعدد قتلى الزلزال في تركيا

ناجون يبحثون عن ذويهم تحت أنقاض مبنى مدمر في تركيا
9 فبراير 2023 18:31

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً لحصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن أردوغان قوله، خلال كلمة، إن "عدد القتلى في الزلزال ارتفع إلى 16170 قتيلا،ً بينما ارتفع عدد المصابين إلى 64194 شخصًا ووصل عدد المباني المدمرة إلى 6444".

وأضاف أن "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة، وقد تم توجيه جميع أنواع الفرق والسيارات من جميع أنحاء بلادنا إلى المنطقة".

وتابع الرئيس التركي أنه عقب إزالة الأنقاض، ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال.
وكان زلزال بلغت قوته 7,7 درجات قد ضرب فجر الاثنين الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7,6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

كانت حصيلة سابقة أشار إلى مقتل 14014 شخصًا في تركيا.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني وسط البرد القارس.

وووصلت فرق وطواقم من دول عدة للمشاركة في جهود البحث عن ناجين وتقديم المساعدات للمنكوبين.

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المصدر: وكالات
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