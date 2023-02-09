قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لمساعدة تركيا بعد الزلزال المدمر

وجه زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلنون فيها تضامنهم مع الشعب التركي الذي "يواجه محنة مروعة" بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن الرسالة تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات وتقول إن قادة التكتل "مستعدون لتعزيز دعمهم" لتركيا في المستقبل. كما وقف زعماء الاتحاد الأوروبي، في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تغريدة على تويتر، "قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها وتلك التي لا تزال تنتظر الأخبار" .