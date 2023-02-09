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زلزال يودي بحياة 4 أشخاص في إندونيسيا

زلزال يودي بحياة 4 أشخاص في إندونيسيا
9 فبراير 2023 15:04

 لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم الخميس، في زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم بابوا بإندونيسيا. وانتشل السكان جثامين الأشخاص الأربعة من البحر. وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في بابوا، عسيب خالد، إنهم كانوا في مقهى مطل على البحر عندما وقع الزلزال في العاصمة الإقليمية جايابورا ودمر المبنى.

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كما دمر الزلزال الضحل منازل ومبان أخرى، بما في ذلك أكبر مركز تسوق في المدينة. وقال خالد إنه جرى نقل المرضى في مستشفى جايابورا العام إلى خارج المبنى. وأفادت وكالة الجيوفيزياء الوطنية بأن الزلزال وقع الساعة 0328 مساء (0828 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات. وأضافت الوكالة أن المدينة ضربها أكثر من ألف زلزال منذ الثاني من يناير. وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة معروفة بالثورانات البركانية والهزات الأرضية. 

المصدر: د ب أ
زلزال
إندونيسيا
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