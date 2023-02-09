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الاتحاد الأوروبي يرحب بزيلينسكي في بروكسل

فولوديمير زيلينسكي (إلى اليسار) يصافح رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أثناء وصوله لحضور قمة في برلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل
9 فبراير 2023 14:38

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل، في تغريدة على تويتر، "مرحبا بك، مرحبا بك في الاتحاد الأوروبي"، إلى جانب صورة يظهر فيها وهو يصافح زيلينسكي أمام طائرة، بجانب فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت فون دير لاين في تغريدة على تويتر، "مرحبا بك في بروكسل".

وأضافت فون دير لاين "سندعم أوكرانيا في كل خطوة على الطريق نحو اتحادنا". ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان الأوروبي وأن يحضر قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27. 

واستقبل البرلمان الأوروبي الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتصفيق وقوفا لدى وصوله لإلقاء كلمة أمام النواب في أول زيارة له إلى بروكسل منذ اهجوم الروسي على بلاده.

وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كلمتها "أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل بلدكم هو في الاتحاد الأوروبي".

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى بروكسل في إطار جولة على عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين على تزويد بلاده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى لتعزيز دفاعات كييف. 

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