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ألمانيا ترسل شحنات مساعدات إلى تركيا

ألمانيا ترسل شحنات مساعدات إلى تركيا
9 فبراير 2023 13:52

انطلقت اليوم الخميس أول رحلة طيران تابعة للسلاح الجوي الألماني تحمل مساعدات إلى منطقة الزلزال بتركيا. وأقلعت الطائرة صباح اليوم من مطار فونشتروف العسكري بالقرب من مدينة هانوفر بشمال ألمانيا.

وقال الكولونيل كريستيان جون، قائد سرب النقل الجوي رقم 62، صباح اليوم: "أحذنا الاستعدادات لإرسال ثلاث طائرات يوميا حتى الأسبوع القادم". وكان تم تحميل ثلاث طائرات من طراز "إيرباص إيه 400 إم" بالمساعدات في مطار فونشتورف العسكري بالفعل في وقت سابق اليوم.

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يذكر أن الوكالة الفنية (تي إتش دابليو) بولاية بادن-فورتمبرج بجنوب ألمانيا نقلت نحو 50 طنا من المساعدات على متن سبعين شاحنة من مدينة أولم بالولاية إلى ولاية سكسونيا السفلى، حيث يقع مطار فونشتورف.

وتم تحميل الطائرات بما يقرب من ألفي سرير وأكياس نوم وبطانيات. كما تشمل المساعدات أيضا خياما وأجهزة تدفئة لأجل منطقة الأزمة. وقال رئيس الوكالة الفنية جيرد فريدسام إن الحكومة التركية طلبت من الحكومة الاتحادية أدوات لتوفير إقامة للأشخاص المتضررين من الزلزال.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
تركيا
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