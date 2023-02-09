ماكرون وزيلينسكي يتوجهان إلى قمة بروكسل

ماكرون يرحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس
9 فبراير 2023 10:52
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافران معًا من باريس إلى بروكسل صباح الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.
ويقوم زيلينسكي بجولة مفاجئة في أوروبا في رحلته الثانية إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022 على أوكرانيا، بعد زيارة لواشنطن في ديسمبر الماضي.
وسيحضر زيلينسكي قمة الدول ال27 في بروكسل بصفته ضيف شرف. ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.
واستقبل رئيس الوزراء الأوكراني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث الرئيس الأوكراني الأربعاء في لندن. كما استقبله مساء اليوم نفسه ماكرون الذي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عشاء متأخر في قصر الإليزيه.
ومنح ماكرون زيلينسكي أرفع وسام يمكن أن يقدمة رئيس فرنسي لنظيره.