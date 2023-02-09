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قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل

قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل
9 فبراير 2023 10:46

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس حيث من المتوقع أن ينضم إليهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وبعد مخاطبة قمم الاتحاد الأوروبي مرارا عبر الفيديو في الأشهر الأخيرة، ستكون زيارة زيلينسكي أول رحلة له إلى العاصمة البلجيكية منذ بداية العملية العسكرية حيث يمكنه إثارة موضوعات مثل عمليات تسليم الأسلحة بشكل أكبر وأسرع، ودعم مسعى أوكرانيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي وخطته للسلام.

ومن المتوقع أيضا أن يزور زيلينسكي البرلمان الأوروبي اليوم.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إعادة إعمار أوكرانيا.

وعقدت قمة الاتحاد الأوروبي في البداية بسبب أعداد كبيرة من طلبات اللجوء ووصول المهاجرين غير الشرعيين إلى التكتل. وفي عام 2022، سجلت السلطات زيادة بنسبة 64% في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس". وارتفعت طلبات اللجوء بنسبة 50% تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 4 ملايين شخص إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا. وأعادت الأرقام المتزايدة مسألة كيفية التعامل مع الهجرة غير النظامية إلى جدول أعمال القادة، حيث دعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة بما في ذلك الأسوار الحدودية التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
بروكسل
أوكرانيا
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