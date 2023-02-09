الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن: مشاهد الزلزال في تركيا وسوريا مفجعة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين
9 فبراير 2023 08:30

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مشاهد الدمار الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا بالمفجعة.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر: "تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة.

أنا متحمس لرؤية أميركيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها".

وتابع: "نحن نرسل بالدعم للضحايا والمثابرة لفرقنا... الشعبان التركي والسوري في قلوبنا ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمساعدة".

وقال بلينكن: "سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأيام المقبلة ونحن نخرج من مرحلة البحث والإنقاذ العاجلة للعمليات". وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في البلدين إلى 12565 قتيلا. 

أخبار ذات صلة
الرئيس العراقي يؤكد في إتصال هاتفي لأردوغان تضامن بلاده مع تركيا
اليابان ترسل مساعدات طارئة إلى سوريا في أعقاب الزلازل الكبيرة
المصدر: د ب أ
تركيا
أنتوني بلينكن
سوريا
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
تقرير يدق جرس الإنذار.. "مادة سامة في التونة المعلبة"
دنيا
تقرير يدق جرس الإنذار.. "مادة سامة في التونة المعلبة"
اليوم 13:10
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
الإمارات
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
اليوم 16:07
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
الرياضي
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©