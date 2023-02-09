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ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً

صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
9 فبراير 2023 07:38

تجاوز عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع على طول الحدود التركية السورية وما تلاه من هزات ارتدادية إلى 15 ألف شخص.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 12 ألفا و391 ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ، نقلا عن هيئة الكوارث التركية "آفاد". وعبر الحدود في سوريا، بلغ عدد القتلى 2662.

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المصدر: د ب أ
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