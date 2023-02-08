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زيلينسكي يوجه طلبا عاجلا إلى فرنسا وألمانيا

ماكرون يتوسط زيلينسكي وشولتس
9 فبراير 2023 02:15

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، من فرنسا وألمانيا منح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن".
وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، قال زيلينسكي "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء" الأزمة و"أمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا".
وأكد الرئيس الفرنسي "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبة باريس في مواصلة تسليم كييف أسلحة فرنسية.
وقال ماكرون "نحن نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".
بدوره، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني أن الحلفاء سوف يدعمون بلاده، خاصة عسكريا، "طالما كان ذلك ضروريا".
وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي "نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا... دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".

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