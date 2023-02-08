الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية

نيويورك (الاتحاد)

حذرت دولة الإمارات، أمس، من تأثير الأزمة في أوكرانيا على انتشار الأسلحة، منوّهة بالوضع الإنساني والاستجابة الدولية لتخفيف معاناة المدنيين الأوكرانيين.

وقالت الإمارات في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس: «نكرر موقفنا الراسخ المتمثل في أنه من الضروري حماية الأسلحة أثناء عملية النقل والتخزين والاستخدام»، مضيفة أن ذلك أمر ملح بصورة خاصة في سياق الأعمال العدائية العسكرية الدائرة.

وحضت في بيان، أدلت به غسق شاهين المنسقة السياسية في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة توخي الحذر والشفافية باستمرار فيما يتعلق بالتدابير الموضوعة لتخفيف أية مخاطر غير مقصودة قد ترتبط بعمليات نقل الأسلحة في هذا السياق.

وأضافت شاهين: «من أجل هذه الغاية، نرحب بالجهود والمبادرات المستمرة من أجل تعزيز عملية ضبط الأسلحة في أوكرانيا وفي أنحاء المنطقة، لاسيما تلك التي تهدف إلى مواجهة أي انحراف محتمل»، مشيرة إلى أنه من الضروري ألا تسقط هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة.

وقالت: «في غضون العام الماضي، ناقشنا كثيراً من تأثيرات الحرب في أوكرانيا»، مضيفة: «جرى إطلاع مجلس الأمن مؤخراً على الوضع الإنساني والاستجابة الدولية لتخفيف معاناة المدنيين».

وتابعت: إن مناقشة المجلس تسلط الضوء على أهمية معالجة التأثير المحتمل للصراع على انتشار الأسلحة، مشيرة في ختام البيان إلى أن الإمارات تظل ثابتة على موقفها الراسخ في أنه يجب على مجلس الأمن ضمان الامتثال الدائم بكافة قراراته.