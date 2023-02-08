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سوريا تطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال

البحث عن ناجين تحت الأنقاض في حلب
9 فبراير 2023 01:30

قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن سوريا طلبت للمرة الأولى المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد على 11 ألفا هناك وفي تركيا المجاورة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم دعما إضافيا طارئا للدولتين ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية.
وأكد يانيز لينارتشيتش مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية "تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية".
وقال لينارتشيتش للصحفيين إن هناك تشجيعا للدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل، الذي يضم 27 دولة، سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة.
يمكن لأي دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.
سيتولى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنسيق وتمويل المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في التكتل وثماني دول أخرى بمجرد تفعيل تلك الآلية.
ومن المقرر أن يزور لينارتشيتش مناطق متضررة من الكارثة في تركيا الخميس. 

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المصدر: وكالات
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الاتحاد الأوروبي
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