بايدن يصف تغير المناخ بـ«التهديد الوجودي»

واشنطن (وكالات)

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أزمة المناخ بأنها «تهديد وجودي»، مشيراً إلى أنه «فخور» بتصدي بلاده لهذا التحدي على الرغم من أن الاقتصاد سيستمر في الاعتماد على النفط والغاز في المستقبل القريب.

وقال بايدن في خطاب «حالة الاتحاد»: «أزمة المناخ لا يهمها إن كنت في ولاية حمراء أو زرقاء.. إنها تهديد وجودي، ولدينا التزام ليس تجاه أنفسنا بل تجاه أطفالنا وأحفادنا لمواجهة هذه الأزمة».

وخلال الخطاب، وصف الرئيس الأميركي الديمقراطية في بلاده بأنها «لا تُقهر»، وتعهد بالعمل مع الحزب الجمهوري المعارض.

وفي أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونجرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير، أشار بايدن إلى التقدم المحرز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا، وشدد على أن الكونجرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.

وقال الديمقراطي بايدن: «كثيراً ما قيل لنا إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون العمل معاً، ولكن على مدى العامين الماضيين، أثبتنا خطأ المتشككين والمعارضين».

وأضاف: «أقول لأصدقائي الجمهوريين إنه إذا كنا قد تمكنا من العمل معاً في دور الانعقاد السابق للكونجرس، فلا يوجد سبب يمنعنا من العمل معاً والتوصل إلى إجماع على أشياء مهمة في دور الانعقاد الحالي أيضاً».

غير أن بعض الجمهوريين أطلقوا صيحات الاستهجان في بعض الأحيان خلال خطابه الذي استمر قرابة 73 دقيقة. وجلس رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، خلف بايدن لأول مرة.

وقال بايدن: «السيد رئيس مجلس النواب، لا أريد أن أشوه سمعتك، لكنني أتطلع إلى العمل معك»، ليطلق بكلماته تلك ضحكات المشرعين.

وواجه بايدن مشرعين جمهوريين متحمسين لوضع بصمتهم المحافظة على السياسة الأميركية بعد أربع سنوات من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.

ومن الاختبارات المهمة لهذا التحدي بين الحزبين، ضغط البيت الأبيض لرفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، والذي يجب رفعه في الأشهر المقبلة لتجنب التخلف عن السداد.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يتفاوض بشأن هذه الضرورة، إذ يريد الجمهوريون خفض الإنفاق مقابل دعمهم.

وفي سعيه لإظهار التفاؤل قبل الحملة الرئاسية لعام 2024، قال بايدن إن الاقتصاد يستفيد من 12 مليون وظيفة جديدة. وأشاد بمرونة الاقتصاد وقوته، إذ انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 54 عاماً في يناير الماضي، مضيفاً أن كوفيد-19 لم يعد يسيطر على حياة الأميركيين.