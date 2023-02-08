الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 12 مسلحاً من «طالبان باكستان»

عناصر من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
9 فبراير 2023 02:21

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
باكستان.. مقتل جندي وإصابة 11 شخصاً في انفجار قنبلة
برويز مشرف حليف العالم في مواجهة الإرهاب

قتل 12 مسلحاً في عملية مشتركة نفذتها الشرطة وقوات الأمن في منطقة «لاكي ماروات» بإقليم «خيبر-باختونخوا» الباكستاني. وقالت الشرطة الباكستانية، إن الإرهابيين ينتمون إلى حركة «طالبان باكستان» وقتلوا ستة رجال شرطة، في هجوم وقع في ديسمبر 2022، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس. 
وذكرت هيئة إنفاذ القانون أنه تم أيضاً العثور على أسلحة وذخائر، بحوزة الإرهابيين. وقالت الشرطة، إنه يجرى تحديد هوية الإرهابيين. وتابعت هيئة إنفاذ القانون أن رجال الشرطة الذين شاركوا في العملية، لم يتعرضوا لأذى، في الاشتباك مع الإرهابيين. 
وفي حادث آخر، صدت الشرطة بمنطقة «ديرا إسماعيل خان» هجوما على مركز تفتيش تابع للشرطة. وقالت الشرطة، إنه وقع تبادل لإطلاق النار مع الإرهابيين لمدة 25 دقيقة. وأضافت الشرطة أن المهاجمين فروا لدى وصول قوة الرد السريع. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث. ومن المتوقع أن يتوجه وفد باكستاني إلى كابول، لطلب دعم من الحكومة الأفغانية ضد الإرهابيين.

طالبان باكستان
حركة طالبان
طالبان
باكستان
الشرطة الباكستانية
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©