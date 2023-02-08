قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي، ضمان للمنطقة وشعوبها، مرحباً في السياق ذاته باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر، واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا، تحديات الاستقرار والازدهار في العقود القادمة أساسها التنسيق والتعاون والعمل الجماعي، وحلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها».